BVB: Stürmer-Transfer „so früh wie möglich“

Sebastian Kehl will bei der Verpflichtung eines Aushilfsstürmers auf die Tube drücken. Zwar gebe es „keinen Zeitplan“, stellt der Sportdirektor von Borussia Dortmund bei ‚Sky‘ fest, man wolle aber „so früh wie möglich“ Klarheit haben. Es gilt, den schwer erkrankten Sébastien Haller (28) temporär zu ersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Natürlich habe ich eine Liste im Kopf“, sagt Kehl über potenzielle Kandidaten. Klar ist aber: „Wir können nicht nochmal so viel Geld in die Hand nehmen wie bei Sébastian Haller.“ Während der Franzose allein an Ablöse 31 Millionen Euro gekostet hat, stehen für den Ersatz nun maximal zehn Millionen Euro zur Verfügung. Gehandelt wurden zuletzt unter anderem Edinson Cavani (35), Krzysztof Piatek (26/Hertha BSC) und Anthony Modeste (34/1. FC Köln).