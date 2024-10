BVB: Couto deutlich günstiger als gedacht

Am heutigen Donnerstag wurde bekannt, dass die vertraglich verankerte Kaufpflicht bei Yan Couto gegriffen hat und der Brasilianer nun fest zu Borussia Dortmund wechselt – die Ablösesumme ist jedoch anscheinend nicht so hoch wie bisher angenommen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ müssen die Schwarz-Gelben für den 22-Jährigen nicht 30 Millionen an dessen Ex-Klub Manchester City überweisen, sondern lediglich 20 Millionen Euro. „Dazu können weitere Bonuszahlungen im niedrigen einstelligen Millionenbereich kommen“, so die in Dortmund beheimatete Tageszeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Couto war im Sommer zunächst für eine Leihgebühr von rund vier Millionen Euro zur Borussia gewechselt. Schon damals gab der BVB bekannt, dass die Leihe automatisch in einer Kaufverpflichtung mündet, sollten „bestimmte sportliche Kriterien erreicht werden“. Couto erhält in Dortmund einen langfristigen Vertrag, die genaue Dauer ist derzeit noch nicht bekannt. Bisher kam der Rechtsverteidiger für die Dortmunder auf 331 Einsatzminuten und stand in sieben Pflichtspielen auf dem Feld. Dabei gelang Couto ein Assist. Dem Vernehmen nach hat sich Manchester City ein Vorkaufsrecht gesichert für den Fall, dass Dortmund den Spieler in den kommenden Jahren wieder verkaufen möchte.