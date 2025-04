De Bruyne in konkreten Verhandlungen mit Wüstenklub

Wenn Kevin De Bruyne im Sommer Manchester City verlässt, ist das gleichbedeutend mit dem Ende einer Ära. Über zehn Saisons hat der Spielmacher den Klub geprägt und zu etlichen Titeln geführt. Doch spätestens seit dieser Saison zeigt sich, dass das Alter an dem bald 34-Jährigen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Dieser sondiert bereits seit Monaten seine Optionen.

Die City-Group möchte den 109-fachen belgischen Nationalspieler am liebsten innerhalb der Klub-Familie halten und als eine Art Testimonial zu einem der kleineren Klubs wie dem Lommel SK in Belgien oder dem FC Girona in Spanien schicken. De Bruynes Präferenz lag bisher dem Vernehmen nach jedoch eher auf der MLS. Aus dem Wechsel nach San Diego wird allerdings offenbar nichts. Nun ist nach exklusiven FT-Informationen eine neue Möglichkeit aufgetaucht.

Die Wüste lockt

Neben River Plate, Galatasaray und Fenerbahce, die ebenfalls an dem Edeltechniker interessiert sein sollen, lockt das Abenteuer Saudi-Arabien mit großem Geld. Dort drängt der Neom SC auf eine ablösefreie Verpflichtung des ehemaligen Wolfsburgers. Der extrem wohlhabende Zweitligist steht derzeit als klarer Tabellenführer vor dem Aufstieg in die Saudi Pro League.

Nach FT-Informationen führt der Klub derzeit sehr konkrete Gespräche mit der Spielerseite. Der erste Austausch war positiv, weitere Verhandlungsrunden sind geplant. Und: Trotz seines Faibles für die MLS hat De Bruyne in der Vergangenheit einen Wüstenwechsel nie ausgeschlossen.

„In meinem Alter muss man für alles offen sein. Es ist die Rede von unglaublichen Geldsummen für das, was das Ende meiner Karriere sein könnte. Manchmal muss man darüber nachdenken“, gab er vor einigen Wochen zu Protokoll. Dieser Wechsel könnte nun bereits bald vollzogen werden.