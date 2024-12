ManCitys wilder Plan mit De Bruyne

Natürlich war es Kevin De Bruyne, der die wochenlange Krise von Manchester City mit sieben Spielen ohne Sieg bei seinem Startelfdebüt nach einer Verletzung beendete. Mit einem Tor und einer Vorlage führte der mittlerweile 33-Jährige die Skyblues zum 3:0-Erfolg im Ligaduell mit Nottingham Forest. „De Bruyne dreht die Jahre zurück, um die Show zu leiten und die City-Talfahrt zu stoppen. Der Belgier strahlte den ganzen Abend über eine Aura aus, die ihn unbesiegbar machte“, schwärmen die ‚Manchester Evening News‘.

Mit seiner Leistung zeigte der Spielmacher noch einmal, warum er so wichtig für seinen Klub ist. Trotzdem steht sein Verbleib über den kommenden Sommer hinaus in Manchester aktuell in den Sternen. Nach dann zehn Jahren im Klub läuft der Vertrag des Edeltechnikers am Saisonende aus. Derzeit laufen auch keine Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts, wie De Bruyne Ende November selbst verriet: „Zu Beginn der Saison waren Gespräche geplant, aber dann verletzte ich mich im Spiel gegen Brentford. Wenn die Gespräche nicht wieder aufgenommen werden, wird dies mein letztes Jahr sein.“

Wechsel innerhalb der Klubfamilie

2015 kam der Rechtsfuß für stolze 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Manchester. Mit den Citizens gewann De Bruyne in den vergangenen neun Jahren sechs Premier League-Titel, zwei FA Cups, fünf League Cups und einen Champions League-Titel. Für die Zeit ab Sommer soll es bereits einige Interessenten für den dann 34-Jährigen geben. Vor allem saudische Klubs haben De Bruynes Situation im Auge. Dieser wurde in der Vergangenheit auch immer wieder mit einem Engagement in der MLS in Verbindung gebracht. City scheint aber einen eigenen Plan zu haben.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, soll der Belgier innerhalb der City Football Group wechseln, sich also einem der Schwesterklubs des englischen Meisters anschließen. Der hochdekorierte Spieler soll unbedingt in der Klub-Familie gehalten werden, selbst wenn er ab Sommer nicht mehr für Manchester aufläuft. Die CFG hat seit der Übernahme der Skyblues viele weitere Vereine in ihr Portfolio aufgenommen. Dazu gehören der New York City FC, der Melbourne City FC, der FC Girona, der belgische Klub Lommel SK sowie weitere Vereine aus Asien, Südamerika und Europa.

Aktuell keine Eile bei De Bruyne

Ab Januar und damit ein halbes Jahr vor Vertragsende darf De Bruyne mit anderen Vereinen ohne Zustimming von City Vertragsgespräche für die kommende Saison führen. Aktuell belaste den Belgier die ungeklärte Zukunftsfrage nicht, wie er vor ein paar Wochen kurz nach seiner Rückkehr aus der Verletzung auf einer Pressekonferenz erklärte: „Es geht mir gut. Ich bin glücklich, ich will einfach wieder guten Fußball spielen, und was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich habe keine Eile, ich fühle mich nicht unwohl und bin nicht besorgt.“