ManUnited: Sancho vor Comeback

Die Leidenszeit von Jadon Sancho könnte ein baldiges Ende finden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, trainierte der 22-Jährige am gestrigen Dienstag erstmals seit Monaten wieder komplett mit der Mannschaft. Folglich könnte der Offensivspieler schon bald wieder auf dem Platz stehen.

Sancho absolvierte in der vergangenen Zeit nur individuelles Trainingsprogramm. Sein Trainer Erik ten Hag begründete dies mit körperlichen und mentalen Problemen des ehemaligen BVB-Stars. In der laufenden Saison stand Sancho in zehn Premier League-Spielen auf dem Platz, in denen er zwei Tore erzielte.

