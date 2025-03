Barça plant Torres-Verlängerung

Ferran Torres soll dem FC Barcelona langfristig erhalten bleiben. Wie die ‚Sport‘ berichtet, will der spanische Tabellenführer dem 25-Jährigen ein neues Vertragsangebot unterbreiten. Der aktuell bis 2027 gültige Kontrakt soll um zwei Jahre bis 2029 ausgedehnt werden. Aufgrund der finanziell angespannten Lage des Klubs würde die Verlängerung allerdings nicht mit einer Gehaltserhöhung einhergehen. Laut der spanischen Sportzeitung soll das derzeitige Grundgehalt beibehalten und lediglich die erfolgsabhängigen Boni erhöht werden.

Torres nimmt in der aktuellen Saison bei Barça die Rolle des ersten Ersatzspielers in der Offensive ein, wird häufig nur eingewechselt. In dieser Funktion weiß der 2022 von Manchester City nach Katalonien gewechselte Spanier jedoch zu überzeugen. In 32 Pflichtspielen erzielte Torres bisher 13 Treffer, acht davon nach Einwechslung.