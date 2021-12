Barça: Spur zu Rashford wieder heiß?

Der FC Barcelona ist offenbar wieder einmal an Marcus Rashford interessiert. Das geht aus einem Bericht der spanischen Nachrichtenagentur ‚Efe‘ hervor, demzufolge auch der Stürmer von Manchester United die Option Barça zu schätzen weiß.

Die Katalanen waren bereits vor drei Jahren an Rashford dran, gingen damals aber leer aus. Das Eigengewächs erlebt bei United eine komplizierte Saison und könnte angesichts der großen Offensiv-Konkurrenz einen Wechsel in Betracht ziehen.

Viele Stürmer gehandelt

Aber: Unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick stand Rashford zuletzt zweimal in Folge in der Premier League in der Startelf. Neben dem 24-Jährigen werden bei Barça auch dessen Teamkollegen Edinson Cavani (34) und Anthony Martial (26), Ferran Torres (21, Manchester City), Alexis Sánchez (32, Inter Mailand) sowie Pierre-Emerick Aubameyang (32, FC Arsenal) als potenzielle Sturm-Verstärkungen für den Winter gehandelt.

Wunschknipser für den Sommer soll Borussia Dortmunds Erling Haaland (21) sein. Bei allen Vorhaben stellt sich aber die Frage der Finanzierung, schließlich drücken Barça mehr als eine Milliarde Euro Schulden. Außerdem droht der stolze Klub, die Qualifikation für die nächstjährige Ausgabe der Champions League zu verpassen.