Scally: England, dann USA?

Joe Scally (19) kann sich gut vorstellen, eines Tages in England aufzulaufen. „Das wäre toll, die Premier League ist eine der besten Ligen der Welt“, entgegnet der Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach auf entsprechende Nachfrage der ‚Rheinischen Post‘, „sprachlich würde ich mich dort auch super zurechtfinden.“

Für das Karriereende, so der gebürtige New Yorker und dreifache US-Nationalspieler, sei eine Rückkehr in die Vereinigten Staaten denkbar: „Bis dahin dauert es hoffentlich noch einige Jahre, aber irgendwann möchte ich auf jeden Fall wieder für New York City FC spielen. Dort hat alles angefangen, weshalb ich mir vorstellen kann, dort auch meine Karriere zu beenden.“