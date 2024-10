Bekenntnis nach Wechselgerüchten: Union bindet Doekhi

Wenn ein Vertrag endet, ist es normal, sich darüber zu unterhalten, sagte Danilo Doekhi (26) Mitte September über Vertragsgespräche mit Arbeitgeber Union Berlin. Diese haben nun zu einem Ergebnis geführt. Die Eisernen verkünden die Verlängerung ihres Leistungsträgers, wie immer ohne Angabe einer Laufzeit. Der bisherige Kontrakt wäre im Sommer ausgelaufen.

„Ich freue mich über das Vertrauen und die Wertschätzung von Union“, wird Doekhi zitiert, „die sportlich Verantwortlichen haben deutlich gemacht, dass sie weiter mit mir planen und zusammenarbeiten wollen und auch ich fühle mich sehr wohl hier. Ich möchte den Fokus weiter voll auf den Fußball legen und gemeinsam mit der Mannschaft die Menschen hier mit guten Ergebnissen glücklich machen.“

„Einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga“

Für Unions Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt hat sich Doekhi „zu einem der besten Innenverteidiger in der Bundesliga entwickelt. Er arbeitet konstant daran, sich weiter zu verbessern und hat auch in der laufenden Spielzeit nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, sowohl spielerisch als auch als Führungsfigur in der Kabine.“ Entsprechend groß die Freude über die gefundene Einigung.

Doekhi war im Sommer 2022 von Vitesse Arnheim zur Alten Försterei gestoßen und avancierte aus dem Stand zu einer wichtigen Stammkraft beim damals nach rasant aufstrebenden Bundesligisten aus der Hauptstadt. Immer wieder begleiteten Wechselgerüchte den Niederländer, so auch im vergangenen Sommer. Unter anderem der VfL Wolfsburg und die PSV Eindhoven waren interessiert. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande, vielmehr folgt nun das Bekenntnis zu Union.