Boateng offen für Bundesliga-Comeback

Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga nach eigenen Angaben vorstellen. „Abgeschlossen ist das Thema nicht“, bemerkt der 33-Jährige im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „ich kann mir in Europa vieles vorstellen. Dazu gehört auch Deutschland, weil es eine tolle Liga mit tollen Mannschaften und tollen Fans ist. Die Bundesliga ist kein No-Go.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Immer wieder rankten sich in der Vergangenheit Gerüchte über einen Wechsel zu Heimatklub Hertha BSC. Aktuell ist das laut Boateng aber „kein Thema“, genauso wenig wie ein Abenteuer in Übersee: „Die USA sind immer interessant, dort sehe ich mich aber in diesem oder im nächsten Jahr nicht.“ Der Innenverteidiger steht noch ein Jahr bei Olympique Lyon unter Vertrag. Ob er diesen erfüllt, steht in den Sternen.