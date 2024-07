LAFC bedient sich bei Nottingham

Der Los Angeles FC hat eine Verstärkung für die Mittelfeldposition gefunden. Laut ‚Sky Sports‘ verpflichten der MLS-KLub Lewis O’Brien von Nottingham Forest. Der 25-Jährige kommt auf Leihbasis, der LAFC sichert sich allerdings eine Kaufoption über fünf Millionen Euro. Laut dem Bezahlsender befindet sich O’Brien zurzeit auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Engländer war 2022 von Huddersfield Town zu Nottingam gewechselt, kam aber bisher nur auf 17 Einsätze für die Tricky Trees. In der abgelaufenen Saison war O’Brien an den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough verliehen und erzielte dort in 25 Einsätzen eine Vorlage.