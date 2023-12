MLS-Legionär: Was wird aus Wagner?

Philadelphia Union möchte Deutschland-Legionär Kai Wagner offenbar nicht kampflos ziehen lassen. Laut ‚The Athletic‘ befindet sich der MLS-Klub mit dem Linksverteidiger in „laufenden Gesprächen“ über eine Vertragsverlängerung. Allzu viel Zeit bleibt dem US-amerkanischen Verein allerdings nicht. Wagners Vertrag ist nur noch diesen Monat gültig. ‚The Athletic‘ zufolge ist der 27-Jährige bereits ab dem 13. Dezember ein Free Agent, kann sich also ablösefrei einer anderen Mannschaft anschließen.

In den vergangenen Monaten wurde Wagner mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht. US Lecce, AEK Athen, Brighton & Hove Albion sowie namentlich nicht genannten Klubs aus der Bundesliga wird Interesse an dem Linksfuß nachgesagt.