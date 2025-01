BVB: Der Knackpunkt beim Veiga-Deal

Borussia Dortmund und der FC Chelsea liegen bei den Verhandlungen um Renato Veiga noch weit auseinander. Wie ‚Sky‘ berichtet, fordern die Blues eine Leihgebühr von fünf bis sechs Millionen Euro. Das erste Angebot der Dortmunder lag dagegen nur zwischen zwei und drei Millionen Euro. Ursprünglich waren die Londoner nur zu einem Verkauf des 21-Jährigen bereit, nun scheinen sie auch eine Leihe in Betracht zu ziehen.

Die Schwarz-Gelben werben intensiv um den Portugiesen, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist. In der englischen Hauptstadt fristet Veiga zumeist ein Dasein auf der Bank, ein Großteil seiner Einsatzzeit beschränkt sich auf die Schlussminuten und die Pokalwettbewerbe. Der BVB muss sich jedoch in Acht nehmen: Mit Juventus Turin ist ein namhafter Mitbewerber ins Rennen um Veiga eingestiegen.