Ziyech: „Hätte vor zwei Jahren wechseln können“

Hakim Ziyech hätte schon vor einigen Jahren Ajax Amsterdam verlassen können. „Vor zwei Jahren wäre ich fast gewechselt, aber das ist nicht passiert“, erklärt der Angreifer des FC Chelsea gegenüber ‚Sky Sports‘ und räumt ein, „und wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich selbst froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Denn von diesem Moment an hatte ich mit Ajax ebenfalls eine unglaubliche Reise und eine großartige Zeit. Ich habe mich auf der höchsten Stufe in Europa stark verbessert.“

Ziyech war 2016 von Twente Enschede nach Amsterdam gewechselt. Dort entwickelte er sich zum absoluten Leistungsträger. In diesem Sommer ging es nun nach London. Im Gegenzug flossen 40 Millionen Euro Ablöse an den niederländischen Rekordmeister. Sein Chelsea-Debüt feierte er aufgrund einer Knieverletzung erst vor fünf Tagen in der Premier League gegen den FC Southampton (3:3).