„Fokus auf den Top5-Ligen“: Kovac spricht über Rückkehr

Niko Kovac ist bereit für eine Rückkehr an die Seitenlinie. Das bestätigt der 53-Jährige in einem Interview mit der ‚FAZ‘: „Jetzt, wo es in die letzten Wochen des Jahres reingeht, höre ich mir Vorschläge gezielter an. Es wird viel gesprochen, ich höre einiges, aber es muss hundertprozentig passen. Mein Fokus liegt auf den Top5-Ligen in Europa: Deutschland, Spanien, England, Italien und Frankreich.“

Darüber hinaus kritisiert der Kroate den Trend, Trainer immer früher freizustellen. „Ich war ja zuletzt regelmäßig in Kroatien in unserem Haus und habe dort Gartenarbeit gemacht. Dabei habe ich einen Kirschbaum gepflanzt. Und mir ist klar, dass ich nicht gleich im nächsten Jahr nur die besten, dicksten und süßesten Kirschen pflücken werde: Wachstum braucht Zeit“, so Kovac und fügt an: „Das zeigt, wie hart es in dem Geschäft zugeht.“