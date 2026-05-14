Also doch: Neuer-Comeback in Arbeit

Am kommenden Freitag will Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen finalen Kader für die Weltmeisterschaft im Sommer bekanntgeben. Die sonst stets spannende Frage nach der gängigen Überraschungsnominierung eines jungen Kickers wird bei diesem Mal von einer anderen verdrängt: Kommt es zum Comeback von Manuel Neuer (40) als Nummer eins im DFB-Tor?

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Monaten wird in Fußballdeutschland diskutiert und abgewogen, ob der eigentlich nach der Heim-EM 2024 zurückgetretene fünffache Welttorhüter nicht doch dabei sein sollte. Die Leistungen im Saisonendspurt – vor allem in der Champions League – lieferten gute Argumente. Ein Bericht von ‚Sky‘ deutet nun klar darauf hin.

Am vergangenen Montag musste der DFB eine vorläufige Kaderliste von 55 Spielern einreichen, darunter mindestens fünf Torhüter, aus der die finalen 26 Spieler für das Turnier nominiert werden können. Es wurde vermutet, dass Neuer auch auf der Liste steht, ‚Sky‘ bestätigt nun diese Annahme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehr noch: Wie der Bezahlsender berichtet, hat sich Neuer mit Nagelsmann getroffen und dabei „konkret über eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft als Nummer eins gesprochen“. Eine Entscheidung, ob dies geschehen soll, werde zeitnah erfolgen.