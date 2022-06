Werder: Friedl-Verlängerung rückt näher

Beim SV Werder Bremen und Marco Friedl stehen die Zeichen auf Verlängerung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich Spieler- und Vereinsseite in den Verhandlungen mittlerweile „deutlich angenähert“. Obwohl die Modalitäten noch nicht final ausgearbeitet worden seien, sei eine baldige Einigung „wahrscheinlich“.

Friedl soll dabei bis mindestens 2025 verlängern. Es sei zudem möglich, dass eine Ausstiegsklausel in das Arbeitspapier integriert wird. Der aktuelle Vertrag des 24-jährigen Österreichers läuft 2023 aus. In Bremen ist Friedl in der Innenverteidigung gesetzt.