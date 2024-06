Augsburg verleiht Günther erneut

https://www.ksc.de/profis/saison/news/show/article/tempo-fuer-die-aussenbahn-lasse-guenther-verstaerkt-die-linke-ksc-seite/

Tempo für die Außenbahn: Lasse Günther verstärkt die linke KSC-Seite

Der nächste blau-weiße Neuzugang steht fest! Lasse Günther kommt vom FC Augsburg an den Adenauerring und läuft in der kommenden Saison für den KSC in der 2. Fußball-Bundesliga auf.