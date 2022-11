Suárez nicht nach Brasilien

Luis Suarez hat sich gegen einen Transfer nach Brasilien zu Grêmio entschieden. Wie der Präsident des Vereins, Alberto Guerra, am gestrigen Mittwoch auf einer Pressekonferenz mitteilte, hat der 35-Jährige ein entsprechendes Angebot abgelehnt.

Dieses soll sogar „über dem eines MLS-Klubs“ gelegen haben, doch den Uruguayer wird es wohl dennoch in die Vereinigten Staaten verschlagen. Derzeit läuft Suárez in seiner Heimat für Nacional auf. Der Stürmer steuerte in 16 Pflichtspielen acht Tore und drei Vorlagen bei.