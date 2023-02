FIFA The Best-Awards: Mbappé, Messi und Benzema im Finale

Bald ist es wieder soweit: Die FIFA kürt am 27. Februar bei den The Best Football-Awards die besten Spieler und Trainer des Jahres. Der Weltverband hat nun die Finalisten für die begehrteste Trophäe des Abends bekanntgegeben. So stehen Karim Benzema (35), Kylian Mbappé (24) und Lionel Messi (35) in der finalen Auswahl zum Spieler des Jahres 2022.

Unter der Anzeige geht's weiter

Benzema könnte nach dem Gewinn des Ballon d’Or im vergangenen Oktober also auch noch die FIFA-Trophäe als bester Spieler abräumen. Für die Auszeichnung „Bester FIFA-Spieler der Männer“ waren zunächst 14 Profis nominiert worden, die von einer Expertenjury auf letztlich drei Kandidaten reduziert wurden.

Lese-Tipp

PSG-Schock: Fällt auch Messi gegen die Bayern aus?

Die Preisverleihung Ende Februar findet praktischerweise erstmals in Paris statt. Mbappé und Messi können ihre Reisetasche also im Schrank lassen.