Die FT-Topelf des 8. Spieltags

Spieler des Spieltags: Robert Lewandowski

Der polnische Torjäger trumpfte als Protagonist beim 5:1-Sieg des FC Bayern über Bayer Leverkusen erneut auf. Mit seinem Doppelpack erhöhte er seine Bilanz in der laufenden Bundesliga-Saison auf neun Treffer. Sein erstes Tor gegen Leverkusen war besonders sehenswert. Mit der Hacke veredelte Lewandowski eine Hereingabe von Dayot Upamecano. Bayerns Weltklasse-Stürmer ist in Topform und macht sich berechtigterweise Hoffnung auf den Gewinn des Ballon d’Or am 29. November.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 5:0

- 1. FC Köln 5:0 Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:0

- VfL Wolfsburg 2:0 Dortmund - Mainz 05 3:1

- Mainz 05 3:1 Frankfurt - Hertha BSC 1:2

1:2 SC Freiburg - RB Leipzig 1:1

Greuther Fürth - VfL Bochum 0:1

0:1 M'gladbach - Stuttgart 1:1

Bayer Leverkusen - FC Bayern 1:5

1:5 FC Augsburg - Bielefeld 1:1

Zur Bundesliga-Tabelle