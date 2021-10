Medien: Osimhen auf der Bayern-Liste

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Victor Osimhen. Wie der italienische Journalist und Transfer-Experte Paolo Bargiggia berichtet, steht der Name des Mittelstürmer vom SSC Neapel auf der Liste potenzieller Nachfolger für Robert Lewandowski (33).

Osimhen, der sich als Teenager beim VfL Wolfsburg nicht durchsetzen konnte, erlebte in den vergangenen Jahren einen rapiden Karriereaufschwung. Über die Stationen RSC Charleroi (Belgien) und OSC Lille (Frankreich) ging es für den mittlerweile 22-Jährigen im Sommer 2020 für satte 70 Millionen Euro nach Neapel.

Doppelpack gegen die Bayern

Nach einem Jahr der Anpassung (zehn Tore in 30 Spiele) läuft Osimhen am Vesuv aktuell heiß. In den ersten zehn Spielen der laufenden Saison traf der Nigerianer schon neunmal und imponiert mit dem Komplettpaket aus Physis, Beweglichkeit und Technik. In der Vorbereitung traf er bei Napolis 3:0-Sieg in München doppelt.

Bargiggia zufolge ist es wahrscheinlich, dass Neapel seinen Torjäger im Sommer 2022 ab einer Ablöse von 100 Millionen Euro ziehen lassen wird. Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid haben den Angreifer laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ebenfalls auf der Liste.

