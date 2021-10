Kuntz: Bundesliga-Job war kein Thema

Ein Wechsel in die Bundesliga war für Stefan Kuntz im Sommer keine ernsthafte Option. „Es war keine Bundesliga-Mannschaft dabei, bei der ich mir dachte: ‚Boah, darüber müsste ich nachdenken‘“, erzählt der ehemalige Coach der deutschen U21 bei der ‚Bild‘.

Stattdessen unterschrieb Kuntz Mitte September einen Vertrag als türkischer Nationaltrainer. In einer Woche steht für den 58-Jährigen in der WM-Qualifikation gegen Norwegen (8. Oktober) das Debüt an. Es folgen die Partien gegen Lettland (11. Oktober) und Gibraltar (13. Oktober).