West Ham will Maguire

Harry Maguire könnte Manchester United vorübergehend verlassen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, hat West Ham United die Fühler nach dem 29-jährigen Innenverteidiger ausgestreckt. Die Hammers streben dem Bericht nach eine Leihe des Engländers an. Bei den Red Devils hat Maguire seinen Stammplatz in der Defensivzentrale verloren und ist unter Erik ten Hag in der Hackordnung deutlich zurückgefallen. In der Liga stand Maguire im Laufe dieser Saison lediglich viermal in der Startelf.

Die Verantwortlichen in Manchester sind daher ohnehin gewillt, den einstigen 87-Millionen-Einkauf abzugeben. Spätestens im Sommer wollen die Red Devils den Abwehrchef der Three Lions verkaufen. Mehr Spielpraxis in der Rückrunde würde helfen, Maguires Marktpreis einigermaßen hochzuhalten. Bei United steht der Rechtsfuß noch bis 2025 unter Vertrag.

