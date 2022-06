Bestätigt: Arp verlässt Bayern

Hasan Salihamidzic hat die Trennung von Fiete Arp bestätigt. „Wir alle sind natürlich unzufrieden über die Entwicklung von Fiete Arp, Fiete eingeschlossen. Er hatte seine ersten Bundesliga-Einsätze für den HSV gemacht, galt nach der U17-WM als bestes deutsches Sturmtalent. Nach drei Jahren, in denen es nicht geklappt hat, standen wir an dem Punkt, an dem es für beide Seiten gut war, sich zu trennen. Und das haben wir dann auch gemacht“, äußert sich der Sportvorstand des FC Bayern im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Drei Millionen Euro Abfindung kassiert Arp dem Vernehmen nach für seine vorzeitige Vertragsauflösung in München. Nun soll es erneut zu Holstein Kiel gehen, an den Zweitligisten war der 22-Jährige bereits in der vergangenen Saison verliehen (25 Spiele, fünf Scorerpunkte).