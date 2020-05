Premier League vor dem Restart

Die englische Premier League peilt die Wiederaufnahme des Spielbetriebs an. Wie mehrere Medien von der Insel übereinstimmend berichten, soll der Ball ab Mittwoch, dem 17. Juni wieder rollen. Mit den Nachholspielen Aston Villa gegen Sheffield United sowie Manchester City gegen den FC Arsenal soll es wieder losgehen.

Am darauffolgenden Wochenende ist dann die Fortsetzung des regulären Spielplans angedacht. Die englische Liga pausiert seit dem 29. Spieltag, neun Runden stehen also noch aus. Bis zum ersten August-Wochenende will die Premier League die Meisterschaft beenden, das FA Cup-Finale soll eine Woche später ausgetragen werden.