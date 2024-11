BVB: Rätselraten um Gittens-Verletzung

Jamie Gittens (20) verschärft die Verletzungssituation bei Borussia Dortmund, die Länderspielreise zur englischen U21 musste der Offensivspieler verletzungsbedingt absagen. Unklar bleibt, welche Art von Verletzung sich der Engländer zugezogen hat, eine entsprechende Anfrage der ‚Ruhr Nachrichten‘ beim BVB blieb unbeantwortet.

Auf der buchstäblich letzten Rille retteten sich die Schwarz-Gelben in die Länderspielpause. In der Champions League war die Situation so prekär, dass Nuri Sahin nicht einmal die gesamte Auswechselbank füllen könnte. Ein Ausfall von Gittens wäre ein nächster herber Nackenschlag.