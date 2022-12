Paderborn verlängert mit Hoffmeier

Marcel Hoffmeier bleibt an der Pader. Wie der SC Paderborn offiziell bestätigt, wurde der Vertrag mit dem Innenverteidiger ausgedehnt. Über die neue Vertragslänge schweigt sich der Zweitligist aus. Der Innenverteidiger habe sich für „weitere Jahre“ an den Klub gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoffmeier war vor der Saison vom Drittliga-Absteiger Preußen Münster nach Paderborn gekommen und hatte vom Start weg einen Stammplatz inne. „Marcel hat in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht und seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm eine frühzeitige Verständigung im Hinblick auf einen längerfristigen Vertrag erzielen konnten“, so Robin Trost, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung.

Lese-Tipp

„Inhaltlich einig“: Allofs vor Verlängerung