Neuer Stürmer: Wolves vor 30-Millionen-Deal

Bei den Wolverhampton Wanderers wird wohl zeitnah ein neuer Stürmer aufschlagen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, sind sich die Wolves mündlich mit Celta Vigo über Modalitäten für einen Transfer von Jörgen Strand Larsen einig geworden. Vorbehaltlich einer Übereinkunft zwischen den Engländern und dem 24-jährigen Norweger würden 30 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

Vor wenigen Wochen wurde Strand Larsen erneut mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Den Zuschlag erhält nun aber wohl der Premier League-Klub aus Wolverhampton. In der vergangenen Spielzeit erzielte der Torjäger für Vigo noch 13 Treffer in La Liga.