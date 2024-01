Paris & Co. im Nachsehen: Holt United begehrten Scalvini?

Paris St. Germain zieht im Werben um Giorgio Scalvini womöglich den Kürzeren. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato befindet sich Manchester United aktuell in der Pole Position. Atalanta Bergamo verlangt satte 50 Millionen Euro für den italienischen Innenverteidiger, der seit einigen Monaten von den Red Devils beobachtet wird.

In Bergamo mauserte sich Scalvani zum Eckpfeiler des Defensivverbundes. Laut FT-Infos befindet sich der 20-Jährige in der Folge ganz oben auf der Einkaufsliste von PSG, Verhandlungen wurden allerdings noch nicht in die Wege geleitet. Auch der FC Bayern sowie Real Madrid wurden in der Vergangenheit mit dem Youngster in Verbindung gebracht.