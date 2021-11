Bundesligisten reißen sich um HSV-Talent Alidou

Seit Mitte Oktober setzt HSV-Trainer Tim Walter auf Faride Alidou (20). Und der Youngster zahlte prompt zurück: Zwei Vorlagen verbuchte der Linksaußen in seinen ersten vier Auftritten und belebte das Offensivspiel der Rothosen in eindrucksvoller Manier. Es könnte der Start einer tollen Profi-Karriere gewesen sein.

Das wissen natürlich auch die HSV-Verantwortlichen, die nach Informationen der ‚Hamburger Morgenpost‘ aktuell nichts unversucht lassen, um Alidou langfristig an den Verein zu binden. Demzufolge befinden sich Sportvorstand Jonas Boldt und Co. „in fortlaufenden und durchaus aussichtsreichen Gesprächen“ mit dem Management des Shootingstars, dessen Vertrag Stand jetzt im Sommer ausläuft.

HSV vs. Bundesliga

Neben Alidous unübersehbarem Talent ist es diese Vertragssituation, die die Branche in helle Alarmbereitschaft versetzt. Groß ist der Andrang auf das Talent, so das Regionalblatt aus der Hansestadt. Die von der ‚Hamburger Morgenpost‘ nach Alidou befragten Bundesliga-Scouts sehen in dem Linksfuß „zurzeit eine der heißesten Aktien auf dem deutschen Markt“.

Nahezu alle Bundesligisten jenseits der Top Fünf sollen Alidou inzwischen auf dem Zettel haben – die Anzahl der potenziellen Bewerber würde damit in den zweistelligen Bereich gehen. Ob sich der HSV gegen diese Konkurrenz durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Immerhin: Der Umworbene soll die Bemühungen seines Arbeitgebers mit Wohlwollen zu Kenntnis nehmen.