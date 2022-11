VfB-Duo fällt gegen Gladbach aus

Für das Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr) fehlen dem VfB Stuttgart Enzo Millot und Tanguy Coulibaly. Wie Trainer Michael Wimmer auf der Pressekonferenz bestätigte, fallen beide aufgrund von muskulären Problemen aus.

Dan-Axel Zagadou leidet an einer Grippe und konnte gestern nicht trainieren. Der 23-jährige Innenverteidiger ist fraglich für das Spiel am Freitag. Konstantinos Mavropanos hat hingegen seine muskulären Probleme überwunden und ist wieder ein Kandidat für die Startelf. Und auch Josha Vagnoman könnte nach überstandener Knochenerkrankung wieder in den Kader zurückkehren.