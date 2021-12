Heintz wechselt zu Union

Union Berlin hat Dominique Heintz verpflichtet. Das teilen die Eisernen offiziell mit, über die Vertragslaufzeit macht der Bundesligist wie gewohnt keine Angaben. Der Kontrakt des 28-Jährigen beim SC Freiburg wäre im Sommer ausgelaufen.

FT hatte am Dienstag exklusiv vom nahenden Transfer des Innenverteidigers berichtet. Nun ist der Deal in trockenen Tüchern. Heintz sagt: „Union hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung eingeschlagen. Sie haben sich nicht nur in der Bundesliga etabliert, sondern auch in Europa ihre Spuren hinterlassen. Nach dreieinhalb Jahren bei Freiburg freue mich jetzt auf die neue Aufgabe und darauf, Teil dieses Vereins zu werden.“

„Ausgesprochen erfahrener Spieler“

Heintz war 2018 vom 1. FC Köln nach Freiburg gewechselt. Unter Trainer Christian Streich hatte er dort anfänglich einen Stammplatz inne, kam im Verlauf der Jahre aber immer weniger zum Zug.

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, erklärt: „Dominique ist ein ausgesprochen erfahrener Spieler, der seine Qualität bereits in der Bundesliga gezeigt hat. Mit seinen Fähigkeiten wird er uns mehr Variationsmöglichkeiten bringen. Wir freuen uns, dass er die neue Herausforderung annimmt.“