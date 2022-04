Knoche verlängert bei Union

Strahlende Gesichter bei Union Berlin. Wie der Bundesligist aus der Hauptstadt verkündet, hat Robin Knoche seinen auslaufenden Vertrag ausgedehnt. Wie lange das neue Arbeitspapier genau Gültigkeit besitzt, teilt der Klub nicht mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knoche war vor knapp zwei Jahren ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Köpenick gekommen. Seitdem absolvierte der 29-Jährige 74 Pflichtspiele für Union. Zuletzt machten Gerüchte um ein Interesse vom SV Werder Bremen die Runde. Ein Wechsel ist nun aber vom Tisch.

Der gebürtige Braunschweiger freut sich auf weitere Jahre in Berlin: „Ich habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt bei Union. Wenn du nach 15 Jahren erstmals zu einem neuen Verein wechselst, dann musst du dich erst einmal an viele neue Dinge gewöhnen. Union hat es mir von Beginn an sehr leicht gemacht und mich super aufgenommen.“