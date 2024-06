Deschamps spricht über Bayern-Job

Dass Didier Deschamps eines Tages beim FC Bayern auf der Trainerbank sitzt, ist wohl ausgeschlossen. Angesprochen auf ein mögliches Engagement beim deutschen Rekordmeister antwortet der Trainer der französischen Nationalmannschaft in der ‚Sport Bild‘ sehr klar: „Bayern-Trainer werde ich nie, weil ich kein Deutsch verstehe.“

Grundsätzlich ist eine Rückkehr in den Vereinsfußball für den Trainerfuchs aber nicht undenkbar. Bis nach der WM will sich Deschamps darüber aber nicht den Kopf zerbrechen. „Ich habe bis 2026 einen Vertrag, also bis nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Was danach passiert, interessiert mich nicht.“