Kruse kündigt Comeback an

Max Kruse kehrt auf den Fußballplatz zurück. Wie der 36-Jährige in seinem Podcast ‚Flatterball‘ verrät, läuft er in Zukunft für den BSV Al-Dersimspor in der Kreisliga auf. „Ich will ein bisschen Spaß haben. Und Sport machen nebenbei ist ja auch gut für den Körper“, so der Ex-Nationalspieler.

In seiner aktiven Profikarriere erzielte Kruse in 307 Profi-Einsätzen 97 Tore. Zuletzt stand der Stürmer beim SC Paderborn in der zweiten Liga unter Vertrag. Die Zusammenarbeit wurde allerdings im vergangenen November vorzeitig beendet.