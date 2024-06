Everton verlängert Harrison-Leihe

Jack Harrison wird eine weitere Saison beim FC Everton spielen. Wie der Premier League-Klub mitteilt, wird der 27-Jährige auch in der kommenden Spielzeit von Leeds United an die Toffees verliehen. „Wir sind froh, dass Jack in unseren Kader zurückkehrt und freuen uns darauf, wieder mit ihm zu arbeiten. Er hat einen wichtigen Beitrag zu den Fortschritten geleistet, die wir in der vergangenen Saison gemacht haben, sowohl im Hinblick auf unsere Offensivleistung als auch auf die defensive Stärke der Mannschaft“, lässt sich Everton-Coach Sean Dyche zitieren.

Harrison hat sich bei seiner vergangenen Leihe als absoluter Stammspieler etabliert und insgesamt 36 Pflichtspiele für den Liverpooler Klub bestritten. Dabei erzielte der Flügelstürmer vier Treffer und bereitete drei weitere vor. „Ich weiß, dass wir in der letzten Saison defensiv sehr solide waren, aber im Angriff möchte ich mich noch mehr in die Mannschaft einbringen und meine Tor- und Vorlagenquote verbessern“, so Harrison. Der Kontrakt des Engländers bei Zweitligist Leeds läuft noch bis 2028.