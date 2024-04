Wegen Darmstadt-Wechsel: Wehen setzt Fernie vor die Tür

Der SV Wehen Wiesbaden reagiert auf Paul Fernies Beschluss, die Ausstiegsklausel zu ziehen und zum SV Darmstadt zu wechseln. Mit sofortiger Wirkung stellt der abstiegsbedrohte Zweitligist den Sportlichen Leiter frei. Damit verzichtet man auf die finalen Monate der eigentlich noch bis Saisonende datierten Zusammenarbeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind von einem solchen Vorgehen natürlich überrascht und enttäuscht, gerade so kurz vor dem Saisonende in einer für den Verein sportlich anspruchsvollen Situation“, wird SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer in einer Pressemitteilung zitiert. Bis ein Nachfolger gefunden wird, werde der Aufgabenbereich von Fernie auf mehrere Schultern verteilt.