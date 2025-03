Werder: Burke-Verbleib möglich

Oliver Burke könnte seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen womöglich noch einmal verlängern. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Mit seiner Leistung macht er auf jeden Fall Werbung für sich. Wir sind im Austausch mit ihm. Er hat einen Wandel vollzogen, ist reifer geworden und muss jetzt dranbleiben. Dann ist es auch eine Option für uns zu verlängern.“ Burke war im Sommer 2024 von einer erfolglosen Leihe bei Birmingham City an die Weser zurückgekehrt und besitzt noch einen Vertrag bis zum Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (1:2) stand der athletische Rechtsfuß zum ersten Mal seit November 2022 in der Startelf der Grün-Weißen. Dass der Angreifer sich in dieser Saison noch einmal zu einer echten Option im Team von Trainer Ole Werner entwickeln würde, war im vergangenen Sommer kaum vorherzusehen. Nach seiner Rückkehr aus England versuchten die SVW-Verantwortlichen, Burke loszuwerden. Da sich jedoch kein Abnehmer fand, blieb der 27-Jährige an der Weser.