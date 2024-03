Füllkrug: Der BVB ist „ein anderes Pflaster“

Ex-Werder-Stürmer Niclas Füllkrug zieht vor seiner Rückkehr in das Weserstadion (Samstag, 18:30 Uhr) eine Zwischenbilanz. „Der BVB ist ein sehr familiärer Verein, da gibt es viele Parallelen zu Werder. Aber hier ist alles viel größer und internationaler“, erklärt der deutsche Nationalspieler im Gespräch mit der ‚DeichStube‘, „es ist hier einfach ein anderes Pflaster, die Erwartungen sind viel höher, hier muss wirklich jedes Spiel gewonnen werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Füllkrug wechselte im vergangenen Sommer für 15,5 Millionen Euro vom SV Werder Bremen zu Borussia Dortmund. „Ich bin am vorletzten Tag des Transferfensters zum BVB gekommen, habe dann schnell immer von Anfang an gespielt. Das zeigt, dass ich der Mannschaft auf dem Platz etwas geben und vorangehen kann. Als Stürmer hilft man natürlich am meisten mit Scorern.“ In der laufenden Bundesligasaison steuerte der Mittelstürmer 19 Torbeteiligungen (elf Tore, acht Assists) in 24 Ligaspielen bei.