Everton: Young hängt ein Jahr dran

Ashley Young (38) verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim FC Everton nochmals um ein Jahr bis 2025. Der Außenbahnspieler kam im vergangenen Sommer von Aston Villa zu den Toffees. Immerhin 34 Einsätze sammelte der Routinier. Young, der in seiner Karriere die Premier League, die Serie A, den FA-Cup und die Europa League gewonnen hat, spielte 39 Mal für England.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es war für mich eine Selbstverständlichkeit, wieder zu unterschreiben“, so Young, „ich habe vor dem Ende der Saison mit dem Manager gesprochen. Er hat mich gefragt, was ich machen will, ob ich bleiben will, und ich habe sofort ja gesagt, weil ich die Zeit hier liebe.“ Auch Direktor Fußball von FC Everton, Kevin Thelwell, freut sich über die Vertragsverlängerung: „Er wird weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten, sowohl auf dem Spielfeld mit seinen Leistungen als auch bei der Anleitung vieler unserer jüngeren Spieler im Kader.“