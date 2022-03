DFL sagt HSV gegen Aue ab

Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue wurde für den heutigen Samstagmittag abgesagt. Das Spiel muss verlegt werden, da es am Freitagabend einen weiteren positiven Coronabefund in den Reihen des HSV gab. Die notwendige Mindestanzahl an spielfähigen Lizenzspielern hätte den Hanseaten somit gegen Aue nicht zur Verfügung gestanden.

Bereits am Donnerstag vermeldeten die Hamburger einige positive Tests. Daraufhin verschob man das Training und beantragte die Spielverlegung. Dem wurde nun von der DFL stattgegeben. Ein neuer Termin für die Begegnung ist noch nicht bekannt.