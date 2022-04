Leipertz nach Paderborn

Robert Leipertz hat einen neuen Verein gefunden. FT kann Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ bestätigen, wonach der 29-Jährige vor dem Wechsel zum SC Paderborn steht. Wie unsere Redaktion darüber hinaus erfahren hat, planen die beteiligten Parteien, den ablösefreien Wechsel noch am heutigen Mittwoch zu verkünden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1. FC Heidenheim bestätigte am gestrigen Dienstag, dass Vertragsgespräche mit Leipertz gescheitert sind, weshalb der Flügelspieler den Klub verlassen wird. Hinter den Kulissen war zu dem Zeitpunkt schon wochenlang klar, dass Leipertz in Zukunft in Paderborn auf Torejagd gehen wird.