Felipe vor Juventus-Wechsel

Innenverteidiger Pedro Felipe (19) von Palmeiras steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, wird Juve den talentierten Brasilianer zunächst ausleihen. Darüber hinaus besteht jedoch eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Der obligatorische Medizincheck soll am Montag oder Dienstag der kommenden Woche absolviert werden.

Sein Vertrag bei Palmeiras ist noch bis 2026 gültig. In der U20 von Palmeiras ist der 1,90 Meter große Innenverteidiger einer der Leistungsträger. So absolvierte er bisher vier von fünf möglichen Spielen im brasilianischen U20-Pokalwettbewerb Copinha von Beginn an. Für die Profis debütierte Felipe noch nicht.