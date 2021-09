FC: Skhiri-Wechsel im nächsten Sommer

Ellyes Skhiris Abschied aus Köln ist vermutlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Mittelfeldspieler im nächsten Sommer definitiv wechseln. Der FC wolle den Deal möglichst frühzeitig abwickeln, damit die Ablöse noch in die laufende Bilanz eingerechnet wird.

Ein Transfer in dieser Transferperiode scheiterte noch, Interesse bekundeten unter anderem der FC Sevilla, der AC Mailand, die AS Rom und der AC Florenz. Skhiris Vertrag läuft nur noch bis 2023, die jüngst geforderten 15 Millionen Euro dürften im nächsten Sommer also kaum noch zu generieren sein. Im Abstiegsfall könnte der 26-jährige Mittelfeldspieler für festgeschriebene neun Millionen Euro wechseln.