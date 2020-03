Trainer äußert sich: Der Stand bei BVB-Wunschspieler Bellingham

Mit 0:1 verlor Birmingham City am gestrigen Mittwochabend bei Leicester City und schied damit aus dem FA Cup aus. Nicht im Kader stand Mittelfeldjuwel Jude Bellingham, über dessen bevorstehenden Wechsel zu Borussia Dortmund zuvor in Deutschland berichtet worden war. Laut ‚Bild‘ war sein Berater bereits im April zu Gast in Dortmund.

Dass das 16-jährige Ausnahmetalent fehlte, hatte jedoch nichts mit den Gerüchten zu tun, beteuerte Birmingham-Coach Pep Clotet im Anschluss: „Jude war nicht hier, weil ich ihm eine Pause geben wollte. Sein Ermüdungslevel ist recht hoch und ich wollte, dass er sich für Sonntag ausruht. Er ist erst 16. Ich will ihm nicht zu viel auferlegen.“

„Nicht informiert“

Überhaupt wollte Clotet nichts von einem Transfer zum BVB wissen. Generell würden solche Themen nicht in seinen Aufgabenbereich fallen. Clotet will bislang „nicht informiert“ worden sein. Das Interesse großer Klubs an einem seiner Spieler schmeichle City jedoch natürlich, so der Trainer.

Am gestrigen Mittwoch hatten Medien von einer Einigung zwischen dem BVB und Bellingham berichtet. Uneinigkeit herrschte jedoch über die Höhe der Ablöse. Während die ‚Sport Bild‘ von rund 35 Millionen Euro für den Teenager sprach, gingen die ‚Ruhr Nachrichten‘ lediglich von einer Ausbildungsentschädigung aus.

Mehr Geld für Birmingham?

Ein anderes Modell bringt derweil ‚90min.com‘ ins Spiel. Demnach könnte Bellingham an seinem 17. Geburtstag am 29. Juni seinen ersten Profivertrag bei Birmingham unterzeichnen, um seinem Jugendklub das Generieren einer höheren Ablöse zu ermöglichen.

Der Wechsel nach Dortmund könnte dann nur wenige Tage später trotzdem vollzogen werden. Darüber hinaus berichtet das Portal, dass bislang kein BVB-Angebot für Bellingham bei Birmingham vorliegt. Was nicht ist, kann aber ja noch werden. Durch die Zusage des Spielers liegt der BVB ohnehin ganz klar in der Pole Position im Rennen um Bellingham.

