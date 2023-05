Poker eröffnet: Bayern kann Rice bezahlen

Der FC Bayern wirft bei Declan Rice tatsächlich seinen Hut in den Ring. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Poker um den Mittelfeldspieler von West Ham United FCB-intern mittlerweile als eröffnet betrachtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bezahlsender zufolge könnten die Bayern das wirtschaftliche Gesamtpaket für Rice durchaus stemmen. Eine West Ham-Forderung über 114 Millionen Euro stand zuletzt mal im Raum – das wäre mit Abstand neuer Ablöse-Rekord für die Bundesliga.

Lese-Tipp

Neuer Stürmer: Gladbach holt Bayern-Talent Ranos

Tuchels Wunschspieler

Rice ist Stammkraft in der englischen Nationalmannschaft (41 Länderspiele), mit seinen 24 Jahren durchaus schon erfahren (203 Premier League-Spiele) und laut ‚Sky‘ absoluter Wunschspieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Problem: Auch zahlreiche englische Topklubs sind an Rice dran. Nicht unwahrscheinlich also, dass im Sommer ein Wettbieten entsteht. Rices Präferenz ist noch unklar. West Ham kann den bis 2024 datierten Vertrag seines Kapitäns per Option um ein Jahr verlängern.