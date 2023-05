Bayerns Sechser-Suche: Tuchel hat klaren Wunschspieler

Nach zehn Meisterschaften in Folge droht der FC Bayern, in diesem Jahr leer auszugehen. Am vergangenen Spieltag gaben die Münchner die Tabellenführung nach einer 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig an Borussia Dortmund ab.

Damit das in der nächsten Spielzeit anders läuft, wird der FCB auf dem Transfermarkt personell nachlegen. Eine der Prioritäten des Rekordmeisters: Die Verpflichtung eines neuen Sechsers. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat vor allem Trainer Thomas Tuchel dabei einen klaren Favoriten. Dem Pay-TV-Sender zufolge hat Declan Rice von West Ham United nicht nur – wie bereits bekannt – das Interesse der Münchner auf sich gezogen, der Engländer sei sogar der Wunschspieler des 49-jährigen Bayern-Coaches.

Mit den Beratern des 24-Jährigen seien auch schon Gespräche geführt worden. Fraglich bleibe aber nach wie vor, ob sich die Münchner Rice leisten können. Schwergewichte aus der Premier League sind auch interessiert, West Ham habe zudem noch kein klares Preisschild etabliert. Rice ist noch bis 2024 an die Hammers gebunden, per Option kann der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Auch Verratti & de Jong Thema

Einziger Kandidat bei den Bayern ist der 41-fache Nationalspieler aber nicht. Laut ‚Sky‘ wurde an der Säbener Straße intern auch über Marco Verratti gesprochen, besonders heiß sei die Fährte aber nicht. Der 30-jährige Italiener gilt bei Paris St. Germain als Abschiedskandidat.

Ebenfalls interessiert seien die Münchner an Frenkie de Jong vom FC Barcelona. Der 26-Jährige wurde bereits zu Zeiten von Julian Nagelsmann mit den Bayern in Verbindung gebracht und ist ‚Sky‘ zufolge auch unter Tuchel ein Thema. Der Coach habe intern kommuniziert, dass de Jong seiner Vorstellung nach ein passender Neuzugang für die Münchner wäre. Konkrete Schritte wurden aber auch beim Niederländer noch nicht unternommen.

Die Voraussetzung

Allgemein könne eine Sechser-Verpflichtung erst dann umgesetzt werden, wenn ein anderer Mittelfeldspieler den Klub verlässt. Aktuell halb aus der Tür ist Marcel Sabitzer, der zurzeit auf Leihbasis bei Manchester United spielt.

Wie es mit dem Österreicher weitergeht ist aber noch unklar. Laut ‚Sky‘ fordert der FCB für einen festen Transfer 25 Millionen Euro. Gespräche seien aber noch nicht geführt worden, da der englische Klub sich zurzeit in Übernahmegesprächen befindet.