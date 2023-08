Gladbach bangt um Jordan

Borussia Mönchengladbach sieht sich bei der Verpflichtung von Union Berlins Stürmer Jordan Siebatcheu (27) unerwarteter Konkurrenz aus Frankreich ausgesetzt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge will Vizemeister RC Lens dem Bundesligisten noch dazwischenfunken.

Ob der Last-Minute-Versuch von Erfolg gekrönt sein wird, ist aber fraglich. Jordan landete am Mittwochabend am Düsseldorfer Flughafen, für heute ist der Medizincheck bei Gladbach geplant. Der US-Amerikaner soll per Leihe plus Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zur Borussia kommen.