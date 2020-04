„Konstruktive Gespräche“: Berater zum Stand bei Götze

Berater Reza Fazeli hat sich zur Zukunft seines Klienten Mario Götze (27) geäußert. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 45-Jährige, angesprochen auf die Frage, ob die Coronakrise einen Götze-Wechsel schwieriger mache: „Nicht schwieriger, anders. Ich führe schon jetzt viele konstruktive Gespräche. Aber das wird seine Zeit in Anspruch nehmen.“

Götze ist im Sommer ablösefrei auf dem Markt, da sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausläuft und nicht verlängert wird – zumindest nicht langfristig. Denn geht die Saison über den Stichtag 30. Juni hinaus, könnte auch Götze noch ein paar Wochen bleiben. „Ich kenne keinen einzigen Spieler, der nicht bereit wäre, die Saison im bisherigen Klub zu Ende zu spielen“, bestätigt Fazeli.

Wunschziel Italien

Anschließend zieht es Götze vermutlich ins Ausland, Italien reizt den Offensivspieler dem Vernehmen nach am meisten. Interesse an Götze wurde zuletzt Inter Mailand und der AS Rom nachgesagt, der AC Mailand sprang dagegen wohl wieder ab. Zudem soll es Optionen in Spaniens La Liga geben.